برشلونة: ما نشرته صحيفة "سبورت" عارٍ من الصحة

نفى المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، روبرت فيرنانديز، اليوم الإثنين احتمالية رحيل اللاعب البرازيلي نيمار خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنه لم يتلق أي عروض تخص لاعبي النادي الكتالوني.

وقال فيرنانديز خلال مؤتمر صحافي: "لن يتمكن أي نادٍ من دفع الشرط الجزائي الخاص بنيمار".

وجاءت تصريحات فيرنانديز للرد على ما قالته صحيفة "سبورت" الكتالونية، بأن نيمار "لا يشعر بالراحة في برشلونة".

وقالت الصحيفة: "بعض من الأشخاص المحيطين باللاعب يؤكدون له بأنه حان الوقت لرحيله عن برشلونة".

وأضافت: "طالبوه بالابتعاد عن ظل ميسي من أجل أن تطوير نفسه بعيداً عن كامب نو، والبحث عن مجد شخصي أكبر".

ورغم ذلك، يستبعد برشلونة احتمالية رحيل النجم البرازيلي معتمداً على قيمة الشرط الجزائي المدرج في تعاقده، التي تتعدى 200 مليون يورو (230 مليون دولار).

وعلى جانب آخر، أوضح فيرنانديز أنه لا يوجد حالياً أي عروض للاعبي النادي الكتالوني، كما أشار إلى إمكانية انضمام لاعبين جدد من أجل تدعيم مراكز خط الوسط.

واختتم قائلاً: "سيكون من المناسب أن يكون لاعباً يستطيع اللعب في المراكز الـ3، في اليمين واليسار والوسط، اللعب في مركز واحد سيجعل من أمر مشاركته في المباريات أمراً صعباً بعض الشيء".