رسميا .. لاعب مغربي يوقع للبارصا
أخبارنا المغربية : متابعة
أعلن فريق برشلونة الإسباني عن تعاقده مع اللاعب المغربي محمد الزفراني لموسمين قابلة للتجديد.
و حسب موقع منتخب.نت، سيلتحق ابن مدينة الناظور محمد الزفراني (20 سنة) بالفريق الرديف للبلوغرانا الذي يلعب في الدرجة الثانية قادما من فريق بادلونا بصفقة إنتقال وصلت لعشرة آلاف يورو ، و شرط جزائي بقيمة 12 مليون يورو .
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