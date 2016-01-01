رسميا .. لاعب مغربي يوقع للبارصا

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أعلن فريق برشلونة الإسباني عن تعاقده مع اللاعب المغربي محمد الزفراني لموسمين قابلة للتجديد.

و حسب موقع منتخب.نت، سيلتحق ابن مدينة الناظور محمد الزفراني (20 سنة) بالفريق الرديف للبلوغرانا الذي يلعب في الدرجة الثانية قادما من فريق بادلونا بصفقة إنتقال وصلت لعشرة آلاف يورو ، و شرط جزائي بقيمة 12 مليون يورو .