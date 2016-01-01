برشلونة إلى أمريكا لمواجهة يوفنتوس ويونايتد وريال مدريد

اختتم برشلونة الجزء الأول من فترة الاستعداد للموسم الجديد بتدريب أنهاه اليوم الأربعاء، في مدينته الرياضية، وسيتوجه في وقت لاحق من اليوم، إلى الولايات المتحدة ليبدأ جولة ترويجية يخوض خلالها 3 مباريات ودية.

وكان أبرز المستجدات في تدريب اليوم انضمام الظهير الأيمن الجديد، البرتغالي نيلسون سيميدو، الذي تعرف على زملائه وعلى منشآت التدريب أيضاً، والتحق لاحقاً بالفريق.

ومنذ أسبوع بدأ البارسا تحت إشراف المدرب الجديد إرنستو فالفيردي فترة الاستعداد للموسم الجديد في سانت جوان ديسبي، حيث حظي المدير الفني بجهود جميع لاعبيه باسثناء دوليين شاركا في كأس القارات، وهما البرتغالي أندري غوميز والألماني مارك تير شتيغن، اللذان سينضمان للفريق الكاتالوني عقب رحلة الولايات المتحدة.

وكذلك لم يتمكن المصابان رافينيا ألكانتار وجيرارد ديولوفيو من العمل مع زملائهما، ولن يسافرا مع الفريق إلى الولايات المتحدة بل سيمكثان في يرشلونة لمواصلة تعافيهما.

وهكذا ستنطلق مساء اليوم من مطار البرات بعثة مؤلفة من 26 لاعباً، بينهم البرتغالي سيميدو، أحدث صفقات البرسا.

وفي سابع زيارة يجريها للولايات المتحدة، يخوض برشلونة 3 مباريات ودية، الأولى أمام يوفنتوس في 22 من يوليو (تموز)، والثانية أمام مانشستر يونايتد في 26 من الشهر نفسه، والثالثة أمام ريال مدريد في 29 من الشهر الجاري.

ونظم برشلونة عام 2015 آخر رحلة صيفية له بالولايات المتحدة، تحت قيادة مدربه السابق لويس إنريكي.