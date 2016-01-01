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صحيفة: سان جيرمان يرصد أزيد من نصف مليار يورو لضم نيمار

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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صحيفة: سان جيرمان يرصد أزيد من نصف مليار يورو لضم نيمار

قدرت صحيفة "سبورت" الإسبانية الصفقة المحتملة لانتقال النجم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بنحو 528 مليون يورو.

 

وأشارت الصحيفة الاسبانية إلى أن باريس سان جيرمان في سبيل التعاقد مع نيمار سيدفع لبرشلونة 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، وبحسب القانون الجديد في فرنسا لن يدفع النادي ضريبة على هذا المبلغ من أجل التعاقد مع لاعب من خارج الدوري الفرنسي.

 

وسيدفع سان جيرمان وفقاً لصحيفة "سبورت" 30 مليون يورو صافية من الضرائب راتباً سنوياً لنيمار، ومع إضافة قيمة الضريبة المستحقة التي تبلغ 45%، بجانب مستحقات أخرى سيتم دفعها ليصبح الراتب السنوي للنجم البرازيلي 2ر61 مليون يورو سنوياً، ما يعني 306 ملايين يورو في 5 مواسم، يضاف إليها قيمة الشرط الجزائي لتصبح القيمة الإجمالية للصفقة 528 مليون يورو.

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