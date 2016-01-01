صفقة القرن...باريس سانجيرمان يستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي لعقد نايمار البالغ 222 مليون يورو خلال 48 ساعة
أخبارنا المغربية : محمد الميموني
كشفت صحيفة سبورت الكاتالونية قبل قليل وفقا لمصادر وصفتها بالموثوقة أن نادي باريس سانجيرمان سيقوم بدفع قيمة الشرط الجزائي الذي يتضمنه عقد نايمار مع البارصا يومي الإثنين أو الثلاثاء بعدما توصل إلى اتفاق تام مع النجم البرازيلي.
وأضافت الصحيفة أن وفدا فرنسيا سيحل بمقر رابطة الكرة الإسبانية من أجل وضع شيك قيمته 222 مليون دولار (حوالي 230 مايار سنتيم) والتي ستمكنهم من ضم الجوهرة البرازيلية.
وأكدت سبورت أن كل جهود إداريي البارصا وزملاء نايمار فشلت في إقناع هذا الأخير بالعدول عن قراره الذي يبدو أنه أصبح نهائيا.
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