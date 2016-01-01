كأس الأبطال : نيمار يقود برشلونة للفوز على يوفنتوس بثنائية

أحرز نيمار هدفين رائعين ليقود برشلونة للفوز 2-1 على يوفنتوس، أمام 82 ألف مشجع بإستاد ميت لايف، في كأس الأبطال الدولية الودية لكرة القدم.

وقدم نيمار، الذي تتردد شائعات بأن باريس سان جيرمان يسعى لضمه، أداء قوياً بجانب ليونيل ميسي، ليقلب برشلونة الطاولة على الفريق الإيطالي، الذي أطاح به من ربع نهائي في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وتبادل المهاجم البرازيلي الكرة بذكاء مع باكو ألكاسير، قبل أن يضعها في الزاوية اليمنى العليا لمرمى الحارس جيانلويجي بوفون، ويفتتح التسجيل في الدقيقة 15.

وضاعف نيمار تقدم برشلونة بعد 11 دقيقة أخرى بهدف من طراز عالمي، وتلقى اللاعب البرازيلي تمريرة من ميسي وتجاوز 3 من مدافعي يوفنتوس داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد في شباك بوفون.

وغادر نيمار وميسي الملعب بعد انتهاء الشوط الأول، بينما أجرى يوفنتوس العديد من التغييرات في الشوط الثاني.

وشكل بطل إيطاليا خطورة هجومية أكبر بعد الاستراحة، وقلص الفارق في الدقيقة 61، عندما نفذ باولو ديبالا ركلة ركنية قابلها جيورجيو كيليني برأسه في الشباك.

وأبدى ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس إعجابه بنيمار، وقال في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: "قدم مباراة مذهلة. هو وميسي مواهب رائعة، ويمكن رؤية ذلك في الملعب".

ويلتقي برشلونة بعد ذلك مع مانشستر يونايتد الأربعاء المقبل في لاندوفر في ماريلاند، بينما يلعب يوفنتوس ضد باريس سان جيرمان في ميامي.