مشجعو برشلونة : نيمار شخص غير محترم

أشارت صحيفة سبورت على صفحتها الرئيسية لعددها الصادر اليوم الجمعة، إلى أن 91% من مشجعي برشلونة يعتقدون أن المهاجم البرازيلي نيمار يتصرف بعدم احترام مع النادي الكاتالوني في خضم حالة عدم اليقين التي تخيم حول مستقبله مع البرسا والشائعات حول انتقاله المحتمل لباريس سان جيرمان.

وفي استطلاع أجرته الصحيفة الرياضية سألت من خلاله القراء عبر موقعها الإلكتروني، ما إذا كانوا يعتقدون أن نيمار يتصرف بعدم احترام مع النادي الكاتالوني أم لا، ردت الغالبية العظمى بسوء تصرفه.

وعنونت سبورت في صفحتها الرئيسة بـ"غضب ضد نيمار"، الذي التزم الصمت طوال الأيام الماضية دون أن يؤكد أو ينفي ما يقال بشأن انتقاله المحتمل لنادي العاصمة الفرنسية.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية ذكرت أمس الخميس، أن الاتفاق بين باريس سان جيرمان ونجم برشلونة، البرازيلي نيمار دا سيلفا، بات محسوماً، لكن فريق العاصمة الفرنسية يحاول الآن التفاوض مع البرسا لخفض تكلفة خروج اللاعب الذي تصل قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني لـ222 مليون يورو، في صفقة ستكون استثنائية في تاريخ كرة القدم.