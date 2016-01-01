رسميا .. نيمار يبلغ لاعبي برشلونة بقراره الاخير

أكدت العديد من وسائل الإعلام الإسبانية اليوم السبت، أن مهاجم برشلونة الإسباني، نجم كرة القدم البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا، سينتقل رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الرياضية، أن نيمار ينتظر فقط أن يسدد النادي لفرنسي قيمة الشرط الجزائي لبرشلونة والذي تبلغ قيمته 222 مليون يورو (259 مليون دولار)، ليعلن رحيله رسمياً عن صفوف النادي الكاتالوني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نيمار أبلغ زملاءه في برشلونة بالقرار الخميس الماضي، وهو اليوم الذي ترك فيه تدريبات برشلونة بعد صدام مع زميله البرتغالي نيلسون سيميدو.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية الرياضية: "الناديين فتحا قناة اتصال بينهما لتحديد كيفية إتمام الصفقة".

وأوضحت الصحيفة: "النادي الفرنسي يرحب بسداد الشرط الجزائي في عقد نيمار، ولكنه يبحث عن طريقة لسداد أقل قيمة ممكنة لسلطات الضرائب الفرنسية وألا تتجاوز قيمة الصفقة 300 مليون يورو".