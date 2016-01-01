أين سيلعب برشلونة في حالة انفصال كاتالونيا عن إسبانيا؟

سادت حالة من الحيرة والترقب بين مشجعي كرة القدم بشكل عام، وجماهير نادي برشلونة بشكل خاص، بعد اقتراب التصويت على انفصال إقليم كاتالونيا عن إسبانيا.

وكان برلمان إقليم كتالونيا قد أقر، الأربعاء، قانونا ينص على تنظيم استفتاء على الانفصال عن إسبانيا يوم 1 أكتوبر المقبل، وذلك بموافقة 72 عضوا.

على المستوى الرياضي، فإن احتمال انفصال الإقليم الواقع في شمال شرق شبه الجزيرة الأيبيرية عن الدولة الإسبانية من الممكن أن يؤدي إلى عدم مشاركة الأندية الموجودة في الإقليم، مثل برشلونة وإسبانيول وجيرونا، في المسابقات التي ينظمها الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم.

وكان رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، قد عبر عن رأيه في هذه القضية في 2015 عندما قال: "لا يمكنهم اللعب في الدوري الإسباني. قانون الرياضة ينص على أن الدولة الوحيدة القادرة على اللعب في المسابقات التي ينظمها الاتحاد الإسباني هي أندورا".

من جانب آخر، ذكرت مصادر صحفية أن برشلونة لن يواجه صعوبة كبرى في حال منع من اللعب في الدوري الإسباني، بقدر ما سيجد الاتحاد نفسه في ورطة، إذ يشكل برشلونة أحد أهم العوامل الجاذبة لمتابعة الدوري الإسباني، الأمر الذي سيؤثر على شعبية "الليغا" حول العالم بالإضافة إلى الأزمة المالية التي ستقع فيها رابطة الأندية المحترفة في حال خسارة أحد أهم مصادر دخلها.

ولأسباب فنية ومالية، يبدو أن الاتحاد الإسباني لن يتمكن من التفريط ببرشلونة حتى في حال الاستقلال، بل ولن يستطيع أيضا الضغط على الفريق الكتالوني عبر تهديده بحرمانه من المشاركة في الليغا، فعندها سيكون باستطاعة برشلونة أن يلعب في الدوري الإيطالي أو الفرنسي أو حتى الإنجليزي.

برشلونة في الدوري الإنجليزي؟

ونشرت المواقع الأوروبية، وعلى رأسها موقع "Goal" الشهير، تصريحات لوزير كاتالوني، أشار إلى إمكانية التحاق برشلونة بالدوري الإنجليزي الممتاز في حال طرده من الدوري الإسباني.

على الطرف الآخر، يرى البعض أن مصير الفريق الكتالوني سيكون شبيها بمصير موناكو الفرنسي، إذ سيبقى يشارك في الدوري الإسباني كما حدث مع فريق إمارة موناكو.