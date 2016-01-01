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رسالة بيكيه بعد مشاركته في استفتاء انفصال كاتالونيا

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 52 دقيقة مضت
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رسالة بيكيه بعد مشاركته في استفتاء انفصال كاتالونيا

أدلى مدافع برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، اليوم الأحد، بصوته في الاستفتاء على استقلال إقليم كاتالونيا.

 

ونشر بيكيه عبر حسابه الرسمي في تويتر صورة له مبتسماً، بعدما أدلى بصوته وكتب في تعليقه عليها: "أدليت بصوتي.. معاً لا يمكن كبحنا، ونحن ندافع عن الديمقراطية".

 

وأصرت سلطات إقليم كاتالونيا على تنظيم الاستفتاء الانفصالي اليوم، رغم أن المحكمة الدستورية قررت إلغاءه.

 

وانتشرت قوات الشرطة الوطنية والحرس المدني الإسباني في عدة مراكز اقتراع لمنع التصويت في الاستفتاء، ما أدى إلى حدوث مناوشات بين عناصر الأمن والمصوتين أسفرت عن إصابة 38 شخصاً حتى الآن، وفقاً للسلطات الكاتالونية.

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