رسمياً.. إقامة مباراة برشلونة ولاس بالماس من دون جمهور
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسمياً، أن مباراة برشلونة ولاس بالماس ستقام في وقتها المحدد من دون جمهور، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وجاء هذا القرار بالتوافق مع تقديرات قوات الشرطة التي أكدت أنها لا ترى أي مشكلة أمنية تستدعي تأجيل المباراة.
وبسبب التوتر الذي تشهده المدينة على خلفية إجراء الاستفتاء حول انفصال إقليم كاتالونيا الواقع شمال شرقي إسبانيا وعاصمته برشلونة، طلب "البلاوغرانا" في وقت سابق تعليق المباراة.
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