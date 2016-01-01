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بالفيديو: ميسي يقود برشلونة للفوز على لاس بالماس في غياب الجمهور

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 46 دقيقة مضت
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بالفيديو: ميسي يقود برشلونة للفوز على لاس بالماس في غياب الجمهور

وسط أجواء الاستفتاء الكاتالوني المثير للجدل، استأنف نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ممارسة هوايته في هز الشباك، وسجل ثنائية جديدة ليقود فريقه برشلونة إلى فوز كبير 3-0 على لاس بالماس، في الجولة 7 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

 

وأقيمت المباراة على إستاد "كامب نو" في غياب الجماهير، بسبب أجواء الاستفتاء على استقلال إقليم كاتالونيا عن إسبانيا، والذي أسفر عن إصابة المئات في مواجهات مع الشرطة، حسبما أفاد عمدة برشلونة آدا كولاو.

 

وحافظ برشلونة على العلامة الكاملة في مسيرته بالمسابقة هذا الموسم، وحقق انتصاره 7 على التوالي، ليعزز صدارته لجدول المسابقة برصيد 21 نقطة قبل فترة توقف جدول المسابقة، موسعا الفارق مع إشبيلية إلى 5 نقاط.

 

ومني لاس بالماس بالهزيمة الثالثة على التوالي، وهي الخامسة له في الموسم الحالي، ليتجمد رصيده عند 6 نقاط.

 

 

 

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