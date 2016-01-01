الدوري الإسباني: برشلونة يسقط في كمين سلتا فيغو بالكامب نو (فيديو)
سقط نادي برشلونة في فخ التعادل أمام ضيفه سلتا فيغو 2-2 اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليفشل الفريق "الكاتالوني" في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي.
وكان برشلونة تعادل في الجولة الماضية مع وصيف الدوري فالنسيا بنتيجة 1-1، وبات بإمكان الأخير تقليص الفارق مع "البرسا" إلى 3 نقاط فقط.
وتقدم أياغو أسباس لسلتا فيغو تحت أنظار جماهير كامب نو، إلا أن نجم الفريق الأول، الأرجنتيني ليونيل ميسي، تمكن من معادلة النتيجة بعدها بدقيقتين فقط، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني تمكن سواريز من وضع برشلونة في المقدمة، بعد أن أحرز هدفه السادس في الدوري الإسباني هذا الموسم، لكن سلتا تمكن من إحراز التعادل عن طريق ماكسيميليانو غوميز من هجمة مرتدة في الدقيقة 70.
وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة، وبفارق 5 نقاط مؤقتاً عن فالنسيا، فيما رفع سلتا رصيده إلى 17 في المركز التاسع.
المصائب تنهال على رأس مالك مقهى "لاكريم" وهذا ما تمت مصادرته بعد الحجز على سيارتيه الفارهتين
أخبارنا المغربية : العربي المرضي أفادت تقارير إعلامية أن صاحب مقهى "لاكريم" بمراكش، الذي نجا من محاولة الاغتيال الشهيرة قبل أسابيع، يوجد حاليا في موقف جد ... تفاصيل أكثر
- الحداوي" لـ " أخبارنا " : على "بنشرقي" أن يتعلم الدرس مما حصل لـ " الهجهوج " و هذا موقفي من عودة الحدادي للمنتخب ( الفيديو )"
- مديرية الحموشي تخصص هذا المبلغ لفائدة تلاميذ أصيلة تكريما لأمانتهم
- فتاة تضع حدا لحياتها بطريقة مؤلمة عشية عيد المولد النبوي
- بالفيديو : وصلة إشهارية لشركة حليب " سنطرال " تضمنت عبارات إرهابية و عنصرية تثير غضب تجار الرباط
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟