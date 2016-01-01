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الدوري الإسباني: برشلونة يسقط في كمين سلتا فيغو بالكامب نو (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 54 دقيقة مضت
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الدوري الإسباني: برشلونة يسقط في كمين سلتا فيغو بالكامب نو (فيديو)

سقط نادي برشلونة في فخ التعادل أمام ضيفه سلتا فيغو 2-2 اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليفشل الفريق "الكاتالوني" في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي.

 

وكان برشلونة تعادل في الجولة الماضية مع وصيف الدوري فالنسيا بنتيجة 1-1، وبات بإمكان الأخير تقليص الفارق مع "البرسا" إلى 3 نقاط فقط.

 

وتقدم أياغو أسباس لسلتا فيغو تحت أنظار جماهير كامب نو، إلا أن نجم الفريق الأول، الأرجنتيني ليونيل ميسي، تمكن من معادلة النتيجة بعدها بدقيقتين فقط، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.

 

وفي الشوط الثاني تمكن سواريز من وضع برشلونة في المقدمة، بعد أن أحرز هدفه السادس في الدوري الإسباني هذا الموسم، لكن سلتا تمكن من إحراز التعادل عن طريق ماكسيميليانو غوميز من هجمة مرتدة في الدقيقة 70.

 

وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة، وبفارق 5 نقاط مؤقتاً عن فالنسيا، فيما رفع سلتا رصيده إلى 17 في المركز التاسع.

 

 

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