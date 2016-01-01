مجهولون يحطمون تمثال ميسي للمرة الثانية

حطم مجهولون التمثال الخاص بنجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الموجود بالقرب من ضفاف نهر لا بلاتا بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس.

ووجد تمثال النجم الأرجنتيني ملقى على الأرض، بعد أن قطعت مجموعة من الأفراد، لم تتمكن قوات الشرطة من تحديد هويتهم بعد، ساقيه من بعد كاحل القدم.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها تمثال ميسي في بوينس آيريس، منذ إزاحة الستار عنه في يونيو (حزيران) 2016، لأعمال تخريب.

وكانت المرة السابقة في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث ترك المخربون تمثال نجم منتخب "التانغو الأرجنتيني" بدون رأس وأذرع.

ويوجد تمثال ميسي بجوار تماثيل أخرى لمشاهير في عالم الرياضة العالمية، من بينهم لاعب السلة الأرجنتيني إيمانويل جينوبيلي، وسائق فورمولا1 مانويل فانغيو، وبطلا التنس غويرمو فيلاس وغابرييلا ساباتيني.