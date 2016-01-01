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ليكيب: برشلونة يقترب من الجزائري حسام عوار

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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ليكيب: برشلونة يقترب من الجزائري حسام عوار

يجري نادي برشلونة الإسباني اتصالات مع لاعب وسط ليون الفرنسي، الجزائري الشاب حسام عوار، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الرياضية اليوم الثلاثاء.

 

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن عوار اكتسب مكاناً في التشكيلة الأساسية لليون، كما أنه جذب انتباه برشلونة، مبينة أنه يقطع خطوات كبيرة في اللعبة رغم أنه ما زال مجهولاً لكثير من جماهير الساحرة المستديرة.

 

وأضافت أن البرسا بدأ اتصالاته مع وكيل عوار لكي يكون النادي الكتالوني إحدى الوجهات المقبلة للاعب الجزائري (19 عاماً)، الذي يرتبط بعقد مع ليون حتى 2020.

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