رسميا : القنوات الناقلة لمواجهة الزمالك المصري و الوداد

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

يخوض فريق الوداد الرياضي انطلاقا من الساعة السابعة مساء، على أرضية ملعب برج العرب بالاسكندرية، مباراة هامة ضد فريق الزمالك المصري، برسم ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

و سيتم نقل المواجهة عبر قنوات بي إن سبورت الرياضية، و بالضبط على القناة العاشرة (beIN SPORTS 10 HD)، بالإضافة إلى قناة نايل سبورت والثانية المصرية على التردد الأرضي فقط .