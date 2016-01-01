شباب الحسيمة يتعاقد مع اللاعب السابق لريال مدريد لأربع سنوات

أعلن بلاغ لفريق شباب الريف الحسيمي، اليوم الجمعة، أن خافيير بالبوا، اللاعب السابق لريال مدريد، وقع في كشوفات الفريق الحسيمي في إطار عقد يمتد لأربع سنوات.



وحسب المصدر فقد وقع فريق شباب الريف الحسيمي، أمس الخميس، عقدا رسميا مع اللاعب خافيير بالبوا يمتد لأربعة مواسم رياضية.



وجاور المهاجم خافيير بالبوا مجموعة من الأندية أبرزها ريال مدريد الإسباني من موسم 2004 إلى غاية 2008 متدرجا في فريق "ج" و "ب" وصولا الى الفريق الأول، كما مارس بالدوري البرتغالي قبل أن يلعب خلال الموسم الكروي الماضي لفريق الفيصلي السعودي.