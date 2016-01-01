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الزمالك يصعق الوداد برباعية و يقترب من نهائي دوري الابطال (فيديو)

بواسطة وكالات ساعة واحدة مضت
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الزمالك يصعق الوداد برباعية و يقترب من نهائي دوري الابطال (فيديو)

انهزم فريق الوداد البيضاوي أمام مضيفه الزمالك المصري (0-4) في مباراة ذهاب نصف نهاية مسابقة عصبة أبطال إفريقيا في كرة القدم، التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية .

 

وسجل أهداف فريق الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا (د 5) وأيمن حفني (د 18) وباسم مرسى (د 48) ومصطفى فتحي (د 74 من ضربة جزاء).

 

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 24 من الشهر الجاري بمدينة الدار البيضاء.

 

وبلغ فريق الوداد البيضاوي حامل لقب 1992، المربع الذهبي للمسابقة القارية ،بعد تصدره المجموعة الأولى في دور المجموعتين برضيد 11 نقطة ، بفارق نقطتين عن نادي زيسكو يونايتد الزامبي وخمسة عن المصري.

 

أما الزمالك ، بطل سنوات 1984 و1986 و1993 و1996 و2002، فحل ثانيا في المجموعة الثانية بفارق ثلاث نقط عن فريق ماميلودي صندوانز الجنوب إفريقي.

 

 

 

 

 

 

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