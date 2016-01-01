بطولة القسم الثاني : برنامج الدورة الثانية
في ما يلي برنامج مباريات البطولة الاحترافية اتصالات المغرب (القسم الثاني) التي ستقام غدا السبت وبعد غد الأحد:
* السبت على الساعة الخامسة عصرا رجاء بني ملال - الوداد الفاسي
* الأحد على الساعة الخامسة عصرا
يوسفية برشيد - أولمبيك الدشيرة
الاتحاد الزموري للخميسات - شباب المسيرة
المغرب الفاسي - نادي سريع قطن وادي زم مولودية وجدة - جمعية سلا
الراسينغ البيضاوي - اتحاد تمارة
اتحاد آيت ملول - الاتحاد الرياضي الفاسي
وداد تمارة - الرشاد البرنوصي
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