بطولة القسم الثاني : برنامج الدورة الثانية

في ما يلي برنامج مباريات البطولة الاحترافية اتصالات المغرب (القسم الثاني) التي ستقام غدا السبت وبعد غد الأحد:

* السبت على الساعة الخامسة عصرا رجاء بني ملال - الوداد الفاسي



* الأحد على الساعة الخامسة عصرا



يوسفية برشيد - أولمبيك الدشيرة



الاتحاد الزموري للخميسات - شباب المسيرة



المغرب الفاسي - نادي سريع قطن وادي زم مولودية وجدة - جمعية سلا



الراسينغ البيضاوي - اتحاد تمارة



اتحاد آيت ملول - الاتحاد الرياضي الفاسي



وداد تمارة - الرشاد البرنوصي