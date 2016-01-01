الرئيسية | رياضة | كورة مغربية | بطولة القسم الثاني : برنامج الدورة الثانية

بطولة القسم الثاني : برنامج الدورة الثانية

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 10 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بطولة القسم الثاني : برنامج الدورة الثانية بطولة القسم الثاني : برنامج الدورة الثانية

في ما يلي برنامج مباريات البطولة الاحترافية اتصالات المغرب (القسم الثاني) التي ستقام غدا السبت وبعد غد الأحد:

* السبت على الساعة الخامسة عصرا رجاء بني ملال - الوداد الفاسي

* الأحد على الساعة الخامسة عصرا

يوسفية برشيد - أولمبيك الدشيرة

الاتحاد الزموري للخميسات - شباب المسيرة

المغرب الفاسي - نادي سريع قطن وادي زم مولودية وجدة - جمعية سلا

الراسينغ البيضاوي - اتحاد تمارة

اتحاد آيت ملول - الاتحاد الرياضي الفاسي

وداد تمارة - الرشاد البرنوصي

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)