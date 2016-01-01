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بطولة اتصالات المغرب : برنامج الدورة الثانية

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 2 دقيقة مضت
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بطولة اتصالات المغرب : برنامج الدورة الثانية بطولة اتصالات المغرب : برنامج الدورة الثانية

 في ما يلي برنامج مباريات الدورة الثانية من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب التي ستقام غدا السبت وبعد غد الأحد : 

- السبت

* الخامسة عصرا 

الدفاع الحسني الجديدي - حسنية أكادير 

النادي القنيطري - اتحاد طنجة

* السابعة والنصف مساء المغرب التطواني - أولمبيك خريبكة - الأحد

* الخامسة عصرا 

الجيش الملكي - أولمبيك آسفي

شباب قصبة تادلة - الرجاء الرياضي

* السابعة والربع مساء 

نهضة بركان - الكوكب المراكشي 

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