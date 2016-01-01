بطولة اتصالات المغرب : برنامج الدورة الثانية
في ما يلي برنامج مباريات الدورة الثانية من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب التي ستقام غدا السبت وبعد غد الأحد :
- السبت
* الخامسة عصرا
الدفاع الحسني الجديدي - حسنية أكادير
النادي القنيطري - اتحاد طنجة
* السابعة والنصف مساء المغرب التطواني - أولمبيك خريبكة - الأحد
* الخامسة عصرا
الجيش الملكي - أولمبيك آسفي
شباب قصبة تادلة - الرجاء الرياضي
* السابعة والربع مساء
نهضة بركان - الكوكب المراكشي
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