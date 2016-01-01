وفاة مشجع ودادي بطريقة مؤثرة بعد الهزيمة الثقيلة أمام الزمالك
أخبارنا المغربية : الدار البيضاء
توفي مشجع ودادي، أمس الجمعة، أثناء مشاهدته لمباراة فريقه أمام الزمالك المصري ، في ذهاب نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، و التي انهزم خلالها الوداد بأربعة أهداف لصفر.
و أوضحت مصادر محلية، أن المشجع "عبد الهادي" القاطن بحي سيدي مومن ، فارق الحياة فجأة وهو يشاهد المباراة عبر التلفاز بالمقهى رفقة أصدقائه، بعد أن انفجرت عروق في رأسه، متسببة له في نزيف دماغي .
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