وفاة مشجع ودادي بطريقة مؤثرة بعد الهزيمة الثقيلة أمام الزمالك

أخبارنا المغربية : الدار البيضاء

توفي مشجع ودادي، أمس الجمعة، أثناء مشاهدته لمباراة فريقه أمام الزمالك المصري ، في ذهاب نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، و التي انهزم خلالها الوداد بأربعة أهداف لصفر.

و أوضحت مصادر محلية، أن المشجع "عبد الهادي" القاطن بحي سيدي مومن ، فارق الحياة فجأة وهو يشاهد المباراة عبر التلفاز بالمقهى رفقة أصدقائه، بعد أن انفجرت عروق في رأسه، متسببة له في نزيف دماغي .



