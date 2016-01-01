بعد إقالة توشاك، الوداد يقترب من التعاقد مع مدرب فرنسي
أخبارنا المغربية : محمد الميموني
قالت مصادر مقربة من القلعة الحمراء أن مسؤولي الفريق قد قطعوا أشواطا متقدمة في التفاوض مع المدرب الفرنسي سيباستيان ديزابر ليتولى قيادة الوداد البيضاوي في المرحلة القادمة خلفا للويلزي المقال توشاك.
وأضافت ذات المصادر أن الإطار الفرنسي قد حل بالفعل بالدار البيضاء من أجل إكمال المفاوضات إن تم التفاهم على بعض التفاصيل العالقة.
للإشارة فإن المدرب الجديد للوداد يحمل في جعبته تجربة كبيرة في الكرة الإفريقية بسبب إشارفه في وقت سابق على تدريب أسيك أبيدجان الإيفواري وكوطون سبورت الكاميروني والترجي التونسي.
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