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الناصيري يفاوض التونسي نبيل معلول من اجل تدريب الوداد

بواسطة أخبارنا المغربية 46 دقيقة مضت
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الناصيري يفاوض التونسي نبيل معلول من اجل تدريب الوداد

اخبارنا المغربية : مروان بنصالح

كشفت قناة بي ان سبورتس ، ان رئيس الوداد الرياضي سعيد الناصيري باشر اتصالاته بالمدرب التونسي نبيل معلول من اجل الاشراف على الفريق في الفترة المقبلة.

و كان الفريق الاحمر قد اعلن يوم امس الجمعة، انفصاله عن المدرب الويلزي جون توشاك عقب الخسارة الثقيلة امام فريق الزمالك المصري برباعية نظيفة ضمن ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا .

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