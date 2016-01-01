الناصيري يفاوض التونسي نبيل معلول من اجل تدريب الوداد
بواسطة 46 دقيقة مضت
اخبارنا المغربية : مروان بنصالح
كشفت قناة بي ان سبورتس ، ان رئيس الوداد الرياضي سعيد الناصيري باشر اتصالاته بالمدرب التونسي نبيل معلول من اجل الاشراف على الفريق في الفترة المقبلة.
و كان الفريق الاحمر قد اعلن يوم امس الجمعة، انفصاله عن المدرب الويلزي جون توشاك عقب الخسارة الثقيلة امام فريق الزمالك المصري برباعية نظيفة ضمن ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا .
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