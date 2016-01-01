ياسين الصالحي بالمغرب التطواني لموسمين

اخبارنا المغربية : تطوان

تعاقد فريق المغرب التطواني مساء يوم امس السبت، مع المهاجم الأسبق لفريق الرجاء البيضاوي والكويت الكويتي ياسين الصالحي لموسمين، بهدف تعزيز جبهته الهجومية، حيث سيحمل القميص رقم 99.

و تعد هذه سابع صفقة يبرمها فريق المغرب التطواني خلال الميركاتو الصيفي لهذا الموسم، بعد عدنان بوموس، أيمن البراق، حمزة حاجي، مامادو سيديبي، محمد التسولي وعثمان حابوري.