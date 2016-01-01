المغرب التطواني يهزم اولمبيك خريبكة بهدف قاتل

فاز فريق المغرب التطواني على ضيفه أولمبيك خريبكة بهدف للاشيء في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على أرضية ملعب سانية الرمل برسم الدورة الثانية من البطولة الوطنية الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم.

وسجل هدف الفريق التطواني اللاعب ياسين لكحل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من المباراة. وفي لقاء آخر جرى في وقت سابق اليوم، تفوق فريق اتحاد طنجة على مضيفه النادي القنيطري بهدفين للاشيء في اللقاء الذي احتضنه الملعب البلدي بالقنيطرة.

وسجل هدفي فريق اتحاد طنجة كل من اللاعب يوسف سيكور في الدقيقة 43، ويونس الحواصي في الدقيقة 51.

كما فاز فريق الدفاع الحسني الجديدي على ضيقه حسنية أكادير بثلاثة أهداف للاشيء، كانت من توقيع زكرياء حدراف الذي زار الشباك مرتين في الدقيقة 70 (ضربة جزاء)، والدقيقة 89، ووليد أزارو في الدقيقة 87.

وتقام غدا باقي المباريات المبرمجة برسم الدورة الثانية، حيث يجرى لقاء فريق الجيش الملكي مع أولمبيك آسفي، وشباب قصبة تادلة مع الرجاء الرياضي ابتداء من الساعة الخامسة عصرا، فيما تلعب نهضة بركان مع الكوكب المراكشي ابتداء من الساعة السابعة والربع مساء.

وقد تم تأجيل لقائي الوداد البيضاوي مع شباب خنيفرة والفتح الرباطي مع شباب الريف الحسيمي نظرا للالتزامات القارية للفريقين البيضاوي والرباطي.