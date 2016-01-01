رفيق عبد الصمد يوقع لحسنية أكادير لموسم واحد

أخبارنا المغربية : مروان الصالحي

وقع اللاعب رفيق عبد الصمد في كشوفات فريق حسنية أكادير لموسم واحد مقابل 70 مليون سنتيم.

و سبق للاعب البالغ من العمر 34 سنة ، أن لعب لفرق الدفاع الحسني الجديدي و الوداد الرياضي و أولمبيك خريبكة و أولمبيك آسفي و المغرب التطواني و اتحاد طنجة .

و يعتبر رفيق عبد الصمد ثامن إنتدابات الحسنية خلال الميركاطو الصيفي بعد كل من الغينيين كمارا و أغوغو، والمترجي و القاسمي القادمان من الوداد ، و عبد الكريم بامالك من الرشاد ، و يحيى جبران من مولودية وجدة، و فوزي عبد الغني الذي جاور الموسم الماضي أولمبيك خريبكة.