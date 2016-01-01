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الجيش الملكي يفوز على أولمبيك آسفي بثنائية

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع ساعة واحدة مضت
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الجيش الملكي يفوز على أولمبيك آسفي بثنائية الجيش الملكي يفوز على أولمبيك آسفي بثنائية

 فاز فريق الجيش الملكي على ضيفه أولمبيك آسفي بهدفين للاشيء في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد على أرضية ملعب المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الدورة الثانية من البطولة الوطنية الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم.

وسجل هدفي فريق الجيش الملكي كل من المهدي برحمة (د 43) و عبد الرحيم الشاكير ( د47 ض.ج). وعقب هذا الفوز أصبح فريق الجيش الملكي يحتل المركز الثالث بمجموع أربع نقاط، جمعها من تعادل وفوز، إلى جانب المغرب التطواني الفائز أمس على أولمبيك خريبكة، فيما تجمد رصيد فريق أولمبيك آسفي الذي مني بالهزيمة الأولى بعد فوز في الدورة الأولى، عند ثلاث نقاط . 

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