الرجاء البيضاوي يفوز خارج القواعد على شباب قصبة تادلة بهدفين

فاز فريق الرجاء الرياضي البيضاوي خارج ميدانه على شباب قصبة تادلة بهدفين للاشيء، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد على أرضية الملعب البلدي بقصبة تادلة، برسم الدورة الثانية من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.



وسجل هدفي فريق الرجاء، كل من محمد بنحليب في الدقيقة 14، وسعد اللمطي في الدقيقة 34.



ويعتبر هذا الفوز الثاني على التوالي للفريق الأخضر بعد تفوقه في الدورة الأولى على النادي القنيطري بأربعة أهدف للاشيء، فيما تجرع شباب قصبة تادلة، الوافد الجديد على قسم النخبة، مرارة الهزيمة الأولى بعد تحقيقه التعادل في الدورة الماضية أمام شباب أطلس خنيفرة.



وعقب هذه الدورة أصبح فريق الرجاء البيضاوي يتصدر سبورة الترتيب بمجموع ست نقاط مناصفة مع اتحاد طنجة، الفائز أمس على مضيفه النادي القنيطري (0-2)، فيما تجمد رصيد فريق شباب قصبة تادلة عند نقطة واحدة . وفي اللقاء الآخر الذي جرى اليوم بالرباط على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله فاز فريق الجيش الملكي على فريق أولمبيك آسفي بهدفين للاشيء، كانا من توقيع مهدي برحمة في الدقيقة 43 وعبد الرحيم الشاكير من نقطة الجزاء في الدقيقة 48.



وكان فريق الجيش الملكي قد تعادل في الدورة الأولى مع مضيفه حسنية أكادير بهدف لمثله، فيما مني الفريق المسفيوي بهزيمته الأولى بعد فوزه في الدورة الماضية على فريق شباب الريف الحسيمي بهدفين لهدف واحد.



ورفع فريق الجيش الملكي عقب هذه الدورة رصيده إلى أربع نقاط، إلى جانب فريق المغرب التطواني، الفائز أمس على أولمبيك خريبك (1-0) ، فيما ظل رصيد فريق أولمبيك آسفي ثلاث نقاط .