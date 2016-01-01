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بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة الثانية

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 3 دقيقة مضت
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بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة الثانية بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة الثانية

في ما يلي نتائج مباريات الدورة الثانية للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الثاني لكرة القدم اتصالات المغرب : 

-- السبت 

رجاء بني ملال - الوداد الفاسي 4-2 

-- الأحد 

يوسفية برشيد - أولمبيك الدشيرة 1-3. 

الاتحاد الزموري للخميسات - شباب المسيرة 1-1.

المغرب الفاسي - نادي سريع قطن وادي زم 1-0. 

الراسينغ البيضاوي - اتحاد تمارة 1-0. 

اتحاد آيت ملول - اتحاد سيدي قاسم 2-0. 

وداد تمارة - الرشاد البرنوصي 1-0.

-- الإثنين ( الخامسة عصرا):

المولودية الوجدية - الجمعية السلاوية . 

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