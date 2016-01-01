نهضة بركان يفوز على الكوكب المراكشي بثلاثية (فيديو)
تفوق فريق نهضة بركان على ضيفه الكوكب المراكشي بثلاثة أهداف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على أرضية الملعب البلدي ببركان، برسم منافسات الدورة الثانية من البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول لكرة القدم اتصالات المغرب . وتعاقب على تسجيل أهداف الفريق البركاني كل من رشيد حسني (د3) وبدر كشاني (د64) و عبد الهادي حلحول (د74 ض.ج).
وعقب هذه الدورة رفع فريق نهضة بركان، الذي له مباراة مؤجلة ضد فريق اتحاد الفتح الرياضي بالرباط، رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس إلى جانب فريقي أولمبيك آسفي، الذي انهزم أمام مضيفه الجيش الملكي 2-0 و الدفاع الحسني الجديدي الذي تفوق أمس على ضيفه حسنية أكادير (3-0).
أما فريق الكوكب المراكشي، الذي مني بالهزيمة الأولى بعد تحقيقه نتيجة التعادل في الدورة الأولى، فتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الثامن رفقة أندية شباب خنيفرة وشباب قصبة تادلة وحسنية أكادير .
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