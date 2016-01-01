الرئيسية | رياضة | كورة مغربية | الفتح الرباطي يعود بالتعادل من الجزائر و الحسم في الاياب

الفتح الرباطي يعود بالتعادل من الجزائر و الحسم في الاياب

بواسطة أخبارنا المغربية 39 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الفتح الرباطي يعود بالتعادل من الجزائر و الحسم في الاياب الفتح الرباطي يعود بالتعادل من الجزائر و الحسم في الاياب

أخبارنا المغربية : ع. الوزاني 

عاد فريق الفتح الرباطي بالتعادل السلبي صفر لمثله من مواجهة مولودية بجاية الجزائري ، التي جرت ليلة الاحد بملعب الوحدة المغاربية في بجاية، برسم ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية .

و  عرفت المباراة طرد عادل لخضارى من الجانب الجزائري في الدقيقة 78 بعد حصوله على انذارين .

و تقام مباراة الاياب بالرباط نهاية الاسبوع المقبل . 

مجموع المشاهدات: 193 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)