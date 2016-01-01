الفتح الرباطي يعود بالتعادل من الجزائر و الحسم في الاياب
أخبارنا المغربية : ع. الوزاني
عاد فريق الفتح الرباطي بالتعادل السلبي صفر لمثله من مواجهة مولودية بجاية الجزائري ، التي جرت ليلة الاحد بملعب الوحدة المغاربية في بجاية، برسم ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية .
و عرفت المباراة طرد عادل لخضارى من الجانب الجزائري في الدقيقة 78 بعد حصوله على انذارين .
و تقام مباراة الاياب بالرباط نهاية الاسبوع المقبل .
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