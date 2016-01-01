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الوداد يعلن تعيين محمد سهيل مديرا تقنيا للنادي

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الوداد يعلن تعيين محمد سهيل مديرا تقنيا للنادي الوداد يعلن تعيين محمد سهيل مديرا تقنيا للنادي

أخبارنا المغربية : الدار البيضاء

أعلن نادي الوداد الرياضي، مساء يوم الأحد 18 شتنبر 2016، عبر موقعه الرسمي على الانترنت، تعيين الإطار محمد سهيل مديرا تقنيا للنادي.

محمد سهيل، ابن الوداد، الذي حقق رفقته العديد من الألقاب كلاعب، قبل أن يشرف عليه كمدرب، ثم اشتغل بالعديد من الأندية المغربية و أيضا بأندية و منتخبات عربية، بالإضافة لاشتغاله كمحلل رياضي بإحدى القنوات الرياضية العربية.

 

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