التونسي نبيل معلول يوضح موقفه من تدريب الوداد
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح
رفض المدرب التونسي نبيل معلول، قيادة الوداد البيضاوي ، أمام الزمالك المصري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، السبت المقبل، مشيرا الى أنه لا يرفض تدريب الفريق بشكل قطعي، لكنه يريد مهلة للتفكير في الامر.
وقال معلول في تصريح لراديو "شمس" التونسي، مساء الأحد "إن مهمة الوداد أمام الزمالك مستحيلة، وتدريبي للفريق في هذه المباراة، أمر صعب جدا".
و أوضح المدرب السابق للمنتخب التونسي : "استشرت الزميل كمال الزواغي، الذي درب بالمغرب، وكذلك بالجزائري عبدالحق بن شيخة، وأخبروني أمورًا طيبة عن الوداد، وإدارة النادي، لكن حضوري في مباراة الزمالك، صعب جدًا".
و أضاف معلول: "لا أخاف قيادة الوداد أمام الزمالك؛ لأنه من يخاف عليه ألا يختار مهنة التدريب، لكني أفضل الإشراف على فريق وفق مشروع وعلي عدم الاستعجال".
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