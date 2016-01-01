الرئيسية | رياضة | كورة مغربية | التونسي نبيل معلول يوضح موقفه من تدريب الوداد

التونسي نبيل معلول يوضح موقفه من تدريب الوداد

بواسطة أخبارنا المغربية 11 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
التونسي نبيل معلول يوضح موقفه من تدريب الوداد التونسي نبيل معلول يوضح موقفه من تدريب الوداد

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

رفض المدرب التونسي نبيل معلول، قيادة الوداد البيضاوي ، أمام الزمالك المصري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، السبت المقبل، مشيرا الى أنه لا يرفض تدريب الفريق بشكل قطعي، لكنه يريد مهلة للتفكير في الامر.

وقال معلول في تصريح لراديو "شمس" التونسي، مساء الأحد "إن مهمة الوداد أمام الزمالك مستحيلة، وتدريبي للفريق في هذه المباراة، أمر صعب جدا".

و أوضح المدرب السابق للمنتخب التونسي : "استشرت الزميل كمال الزواغي، الذي درب بالمغرب، وكذلك بالجزائري عبدالحق بن شيخة، وأخبروني أمورًا طيبة عن الوداد، وإدارة النادي، لكن حضوري في مباراة الزمالك، صعب جدًا".

و أضاف معلول: "لا أخاف قيادة الوداد أمام الزمالك؛ لأنه من يخاف عليه ألا يختار مهنة التدريب، لكني أفضل الإشراف على فريق وفق مشروع وعلي عدم الاستعجال".

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)