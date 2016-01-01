الصحف المصرية تتحدث عن "ليلة حمراء" قضاها بعض لاعبي الوداد داخل كاباريه بالقاهرة بعد الهزيمة
أخبارنا المغربية : محمد الميموني
قالت مجموعة من المواقع الإخبارية الرياضية المصرية أن عددا من لاعبي الوداد البيضاوي قد شوهدوا وهم في حالة سكر طافح داخل أحد الكاباريهات بالعاصمة المصرية القاهرة عقب الهزيمة المدوية التي تلقوها على يد فريق الزمالك في نصف نهائي عصبة الأبطال.
وأضافت ذات المصادر أن اللاعبين وعددهم 3 كانوا برفقة أحد الإداريين الذين رافقوا الوفد الودادي إلى القاهرة، حيث كانوا يحاولون الابتعاد عن الأنظار قدر الإمكان حتى لا تكشف هويتهم.
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