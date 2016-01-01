ترتيب بطولة القسم الثاني بعد مباراة مولودية وجدة و جمعية سلا
في ما يلي ترتيب أندية القسم الوطني الثاني من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، عقب إجراء اليوم الإثنين مباراة مولودية وجدة و جمعية سلا برسم منافسات الدورة الثانية و التي انتهت بالتعادل 1-1.
لعب النقط
1- وداد تمارة 2 6
2- رجاء بني ملال 2 4
- اتحاد ايت ملول 2 4
- اولمبيك الدشيرة 2 4
- المغرب الفاسي 2 4
- الراسينغ البيضاوي 2 4
7- يوسفية برشيد 2 3
8- الاتحاد الزموري للخميسات 2 2
- جمعية سلا 2 2
- مولودية وجدة 2 2
11- وداد فاس 2 1
- الرشاد البرنوصي 2 1
- اتحاد سيدي قاسم 2 1
- سريع وادي زم 2 1
- شباب المسيرة 2 1
16- اتحاد تمارة 2 0 .
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