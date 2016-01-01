ترتيب بطولة القسم الثاني بعد مباراة مولودية وجدة و جمعية سلا

في ما يلي ترتيب أندية القسم الوطني الثاني من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، عقب إجراء اليوم الإثنين مباراة مولودية وجدة و جمعية سلا برسم منافسات الدورة الثانية و التي انتهت بالتعادل 1-1.

لعب النقط

1- وداد تمارة 2 6

2- رجاء بني ملال 2 4

- اتحاد ايت ملول 2 4

- اولمبيك الدشيرة 2 4

- المغرب الفاسي 2 4

- الراسينغ البيضاوي 2 4

7- يوسفية برشيد 2 3

8- الاتحاد الزموري للخميسات 2 2

- جمعية سلا 2 2

- مولودية وجدة 2 2

11- وداد فاس 2 1

- الرشاد البرنوصي 2 1

- اتحاد سيدي قاسم 2 1

- سريع وادي زم 2 1

- شباب المسيرة 2 1

16- اتحاد تمارة 2 0 .