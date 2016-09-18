عاجل .. نهائي كأس العرش بمدينة العيون في نونبر المقبل

أخبارنا المغربية : الرباط

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المباراة النهائية لمنافسات كأس العرش لموسم 2015/2016 ستجرى رسميا يوم الجمعة 18 نونبر 2016، بملعب الشيخ محمد لغظف بمدينة العيون.

وسبق لمدينة العيون أن احتضنت الكأس الممتازة سنة 1976 بين بطل الدوري وبطل الكأس مباشرة بعد العودة إلى الوطن، وجمعت المولودية الوجدية بشباب المحمدية بمناسبة عيد الشباب.