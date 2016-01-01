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رسميا .. الكوكب المراكشي يحدد مصير بنعبيشة

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 35 دقيقة مضت
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رسميا .. الكوكب المراكشي يحدد مصير بنعبيشة رسميا .. الكوكب المراكشي يحدد مصير بنعبيشة

أعلن الكوكب المراكشي المتعثر بدوري المحترفين المغربي لكرة القدم رسميا انفصاله عن المدرب حسن بنعبيشة، اليوم، الثلاثاء، بعد سلسلة من النتائج الضعيفة في جميع المسابقات هذا الموسم.

 

وقال الكوكب المراكشي، الذي خسر ست مرات في آخر سبع مباريات بجميع المسابقات، في بيان عبر موقعه على الإنترنت، إنه انفصل عن بنعبيشة بالتراضي بعد أن تمسك المدرب بقرار الرحيل.

 

وخسر الكوكب المراكشي للمرة الثانية على التوالي في ثلاث جولات بالدوري أمام شباب الريف الحسيمي بنتيجة 2-1 يوم الأحد الماضي بعدما خسر 3-صفر أمام نهضة بركان.

 

كما خرج الكوكب المراكشي من دور 32 بكأس العرش وودع كأس الاتحاد الافريقي من دور المجموعتين (دور الثمانية).

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