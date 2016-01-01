الجيش الملكي يهزم الماص بهدف رائع و يقترب من نصف نهائي كأس العرش (فيديو)

فاز فريق الجيش الملكي خارج ميدانه على المغرب الفاسي بهدف للاشيء في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب المركب الرياضي بفاس برسم ذهاب دور ربع نهاية كأس العرش لكرة القدم .



وسجل هدف، فريق الجيش الملكي، اللاعب عبد الرحيم الشاكير في الدقيقة 37.



وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم فاتح أكتوبر المقبل ابتداء من الساعة الخامسة عصرا .



وستجرى باقي المباريات يوم غد الأربعاء حيث سيتستضيف أولمبيك آسفي فريق اتحاد الفتح الرياضي (الرابعة عصرا) ، و اتحاد الخميسات (القسم الثاني) يستقبل اتحاد طنجة (السادسة و15دقيقة )، فيما يلتقي الدفاع الحسني الجديدي مع ضيفه نهضة بركان ( الثامنة و30 دقيقة مساء).