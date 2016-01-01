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الصالحي يعود إلى الكويت

بواسطة أخبارنا المغربية 29 دقيقة مضت
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الصالحي يعود إلى الكويت الصالحي يعود إلى الكويت

أخبارنا المغربية : تطوان

توصل ياسين الصالحي الذي تعاقد مؤخرا مع المغرب التطواني بعرض مغري من فريقه السابق الكويت الكويتي الذي عبر مسؤولوه عن رغبتهم في استرجاع اللاعب لصفوف النادي.

و حسب موقع "المنتخب" ، فقد عرضت إدارة الكويت على المغرب التطواني مبلغا ماليا يناهز 350 ألف دولار عبر مراسلة خاصة .

و حسب ذات المصدر، لم تعترض ادارة الفريق التطواني على بيع اللاعب للإستفادة ماليا، لكنها اشترطت تأجيل المفاوضات إلى شهر دجنبر حتى تتضح الرؤية أكثر لدى الإدارة التقنية للفريق .

يذكر أن الصالحي وقع عقدا مع الماط في الايام الاخيرة من الميركاتو الصيفي ، لمدة موسمين قابلين للتمديد بمبلغ مالي قدره 300 مليون سنتيم.

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