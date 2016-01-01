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مؤجل البطولة الاحترافية .. أولمبيك خريبكة يستقبل الوداد البيضاوي غدا السبت

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع ساعة واحدة مضت
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مؤجل البطولة الاحترافية .. أولمبيك خريبكة يستقبل الوداد البيضاوي غدا السبت مؤجل البطولة الاحترافية .. أولمبيك خريبكة يستقبل الوداد البيضاوي غدا السبت

يستقبل فريق أولمبيك خريبكة، يوم غد السبت بملعب الفوسفاط ابتداء من الساعة الرابعة عصرا، فريق الوداد البيضاوي برسم اللقاء المؤجل عن الدورة الأولى للبطولة الوطنية الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم. 

ويخوض فريق الوداد البيضاوي أول لقاء له في البطولة الوطنية هذا الموسم، نظرا للالتزامه سابقا بمنافسات عصبة أبطال افريقيا التي ودعها من دور نصف النهائي أمام فريق الزمالك المصري بعد مباراة تاريخية للفريق الأحمر في لقاء الإياب فاز فيها ب5-2 على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، حيث كان قريبا من تعويض تأخره في لقاء الذهاب والتأهل للمباراة النهائية. 

من جهته يسعى فريق أولمبيك خريبكة إلى تحقيق فوزه الأول هذا الموسم، بعد هزيمته أمام المغرب التطواني في الدورة الثانية وسقوطه بميدانه أمام نهضة بركان في الدورة الثالثة، حيث يحتل الرتبة ما قبل الأخيرة من دون نقاط. 

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