تأجيل مباراة اتحاد طنجة و الرجاء الرياضي

أخبارنا المغربية - طنجة

قررت العصبة الإحترافية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تأجيل مباراة الدورة الرابعة من البطولة الإحترافية، التي كان من المقرر أن تجمع فريقي الرجاء الرياضي و اتحاد طنجة الأسبوع القادم، بسبب مشاركة أربعة لاعبين من الفريق البيضاوي رفقة المنتخبات الوطنية.

و لم تحدد لجنة لبرمجة تاريخ إجراء هذه القمة الكروية، و لهذا سيكون فريق اتحاد طنجة في راحة الأسبوع القادم و سيكتفي بإجراء تداريبه.

و تجدر الإشارة أن فارس البوغاز سيكون على موعد مع مقابلة مهمة نهاية الأسبوع الجاري، ستجمعه بفريق الاتحاد الزموري للخميسات برسم إياب الدور الربع النهائي من منافسات كأس العرش، و ستنطلق هذه المقابلة على الساعة الخامسة زوالا بمركب ابن بطوطة.