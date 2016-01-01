تأجيل مباراة اتحاد طنجة و الرجاء الرياضي
أخبارنا المغربية - طنجة
قررت العصبة الإحترافية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تأجيل مباراة الدورة الرابعة من البطولة الإحترافية، التي كان من المقرر أن تجمع فريقي الرجاء الرياضي و اتحاد طنجة الأسبوع القادم، بسبب مشاركة أربعة لاعبين من الفريق البيضاوي رفقة المنتخبات الوطنية.
و لم تحدد لجنة لبرمجة تاريخ إجراء هذه القمة الكروية، و لهذا سيكون فريق اتحاد طنجة في راحة الأسبوع القادم و سيكتفي بإجراء تداريبه.
و تجدر الإشارة أن فارس البوغاز سيكون على موعد مع مقابلة مهمة نهاية الأسبوع الجاري، ستجمعه بفريق الاتحاد الزموري للخميسات برسم إياب الدور الربع النهائي من منافسات كأس العرش، و ستنطلق هذه المقابلة على الساعة الخامسة زوالا بمركب ابن بطوطة.
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