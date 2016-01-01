فقط في الدوري المغربي .. فرق تخوض 4 مباريات و أخرى لم تلعب ولا مباراة !

أخبارنا المغربية : ع. الوزاني

حددت العصبة الإحترافية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برنامج الدورة الرابعة من البطولة الاحترافية نهاية الاسبوع المقبل ، و الذي شهد تأجيل 4 مباريات بسبب مشاركة لاعبي عدد من الفرق كالرجاء و الوداد و الفتح الرباطي رفقة المنتخبات الوطنية.

و بالتالي سنصبح أمام وضعية غير مسبوقة في تاريخ البطولة الاحترافية، بخوض فرق ل4 مباريات كأولمبيك آسفي و النادي القنيطري، بينما هناك فرق أخرى لم تدخل بعد غمار منافسات البطولة الاحترافية كالفتح الرباطي بسبب التزامه بمنافسات كأس الكونفدرالية و كأس العرش و كذا مشاركة لاعبيه مع الفريق الوطني الرديف .

و ينتقد عدد من المتببعين للشأن الكروي بالمغرب الاصرار على برمجة كأس العرش في بداية الموسم معتبرين أنه يساهم في خلق نوع من الارتباك في البرمجة ، خاصة بسبب تزامن مبارياته التي تقام ذهابا وايابا ، مع التزام الفرق المغربية و المنتخبات الوطنية بخوض المنافسات و التصفيات الافريقية ، مشددين على ضرورة اعادة النظر في تواريخ مسابقة كأس العرش و اجراءها مع نهاية الموسم على غرار كل دول العالم ، كما أن اجراء مباريات منافسة من قيمة كأس العرش في هذه الظروف و خلال أجندة مزدحمة للفرق ، لا يرقى أبدا الى المكانة التي يجب أن تحظى بها بطولة ذات تاريخ عريق منذ أن سماها العاهل المغربي الراحل محمد الخامس بكأس العرش ولا زالت تحمل نفس الاسم رسميا إلى الآن .