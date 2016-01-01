الوداد يراقب مُستقبل البنزرتي مع النجم الساحلي

أخبارنا المغربية - متابعة

يراقب المكتب المسير لفريق الوداد الرياضي باهتمام ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بخصوص علاقة المدرب فوزي البنزرتي بالنجم الساحلي التونسي، والذي اقترب من مغادرة فريقه بعد استقالة الرئيس رضا شرف الدين.

و تمت الدعوة إلى إجراء جمع عام استثنائي لانتخاب الرئيس الجديد للفريق التونسي، كما أنه سيتم الإعلان عن إعفاء المدرب من مهامه فور تعيين الرئيس الجديد، خصوصا بعد إقصاء النادي من كأس الكونفدرالية الإفريقية، وفق ما أوردته جريدة "المساء" في عدد نهاية الاسبوع.