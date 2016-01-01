الوداد يلحق الهزيمة الثالثة بأولمبيك خريبكة
نورالدين ثلاج-خريبكة
ألحق فريق الوداد البيضاوي الهزيمة الثالثة بفريق أولمبيك خريبكة، بعدما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل اثنين خلال المقابلة التي جمعت بينهما بعد زوال اليوم السبت 01 أكتوبر بمركب الفوسفاط، برسم مؤجل الدورة الأولى من دوري اتصالات المغرب.
وافتتح حصة التسجيل لفائدة الفريق الأحمر، اللاعب فابريس أونداما في الدقيقة الـ12 ليرد عليه اللاعب السابق للمغرب التطواني بلال المكري في الدقيقة الرابعة عشر، لتستمر نتيجة التعادل بين الطرفين إلى غاية الدقيقة 36 التي ستسفر عن الهدف الثاني للوداد بواسطة نفس اللاعب، ويسجل التقدم الذي صمد إلى غاية الدقيقة 40 حيث سيوقع المكري هدفه الثاني وينتهي الشوط الأول بالتعادل هدفين لمثليهما.
بداية الشوط الأول عرفت حيطة وحذر من طرف الفريقين وتمركز الكرة في وسط الميدان، ليفاجئ المهاجم الليبيري وليام جيبور دفاع الفريق المحلي بهدف ثالث في الدقيقة 68، دون أن يبادر الخريبكيون للضغط على مرمى زهير العروبي لتنتهي المقابلة بتحقيق الوداد لأول فوز بالدوري لهذا الموسم.
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