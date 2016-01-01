الدفاع الحسني الجديدي يتأهل لنصف النهاية على حساب نهضة بركان

تأهل فريق الدفاع الحسني الجديدي إلى دور نصف نهاية كأس العرش لكرة القدم بعد تعادله اليوم الأحد مع مضيفه نهضة بركان بصفر لمثله، في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية الملعب البلدي ببركان برسم إياب دور ربع النهاية.



ويلتقي الفريق الدكالي الذي كان قد فاز في لقاء الذهاب على البركانيين بثلاثة أهداف لهدف واحد، مع الفائز في المباراة التي ستجمع مساء اليوم بين فريقي الفتح الرباطي وأولمبيك آسفي، علما أن الفريق المسفيوي فاز في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف لهدف واحد.



وتأهل أمس فريق المغرب الفاسي (القسم الثاني) إلى دور نصف النهاية، على حساب مضيفه الجيش الملكي بالضربات الترجيحية (4-2) بعد انتهاء الوقت الأصلي من اللقاء بتفوق فريق العاصمة العلمية بهدف للاشيء، وهي نفس النتيجة التي فاز بها الفريق العسكري في لقاء الذهاب.