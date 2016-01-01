أولمبيك آسفي إلى نصف نهائي كأس العرش بعد فوزه على الفتح بالضربات الترجيحية

تأهل فريق أولمبيك آسفي إلى دور نصف نهاية كأس العرش لكرة القدم، بعد فوزه مساء اليوم الأحد على مضيفه اتحاد القتح الرياضي بالضربات الترجيحية (4-2)، في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم إياب ربع النهاية.



وانتهى الوقت الأصلي من اللقاء بتسجيل أشبال المدرب وليد الركراكي لثلاثية في مرمى الفريق المسفيوي، وقعها كل من اللاعب نايف أكرد في الدقيقة 56، ومحمد فوزير في الدقيقة 62 عن طريق ضربة جزاء، ومحمد ناهيري في الدقيقة 70، ليعوضوا بذلك خسارة لقاء الذهاب، لكن التركيز في تنفيد الضربات الترجيحية كان حليف لاعبي القرش المسفيوي ليحسموا تأهلهم إلى دور نصف النهاية بنتيجة 4-2.



ويلتقي رجال المدرب هشام الدميعي في نصف النهاية مع فريق الدفاع الحسني الجديدي الذي تأهل على حساب مضيفه نهضة بركان بعد تعادله معه اليوم بصفر لمثله، مستفيدا من فوزه في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف لهدف واحد. كما تأهل إلى الدور ذاته فريق اتحاد بعد فوزه على ضيفه الاتحاد الزموري للخميسات (القسم الثاني) بهدف للاشيء، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على أرضية الملعب الكبير بطنجة برسم إياب دور ربع النهاية.



وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب عبد الغني معاوي في الدقيقة 39، علما أن نتيجة لقاء الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل هدف لمثله بين الفريقين.



ويلتقي فريق اتحاد طنجة في دور نصف النهاية مع فريق المغرب الفاسي (القسم الثاني) الذي تأهل على حساب مضيفه الجيش الملكي بالضربات الترجيحية (4-2)، بعد نهاية الوقت الأصلي بفوز رجال المدرب طارق السكتيوي بهدف للاشيء، وهي نفس النتيجة التي تفوق بها الفريق العسكري في لقاء الذهاب.