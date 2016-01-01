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يوسف المريني ينفي توجيه كلمات عنصرية لأونداما

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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يوسف المريني ينفي توجيه كلمات عنصرية لأونداما يوسف المريني ينفي توجيه كلمات عنصرية لأونداما

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح 

قال مدرب أولمبيك خريبكة، يوسف المريني، أنه أنه لم يتفوه بكلمات عنصرية في حق فابريس أونداما، مهاجم نادي الوداد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، السبت الماضي، في مؤجل الجولة الأولى بالدوري المغربي.

وقال المريني في تصريحات إذاعية "لم اشتم أونداما، كل ما في الأمر أني صرخت في وجهه بعد تدخله القوي على لاعب خريبكة، وصرخ بدوره بل حاول الهجوم علي".

وأضاف مدرب أولمبيك خريبكة أن الحادث وقع أمام الحكم الرابع و مراقب المباراة، و كلاهما شاهد على ما وقع .

 

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