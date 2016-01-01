يوسف المريني ينفي توجيه كلمات عنصرية لأونداما
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح
قال مدرب أولمبيك خريبكة، يوسف المريني، أنه أنه لم يتفوه بكلمات عنصرية في حق فابريس أونداما، مهاجم نادي الوداد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، السبت الماضي، في مؤجل الجولة الأولى بالدوري المغربي.
وقال المريني في تصريحات إذاعية "لم اشتم أونداما، كل ما في الأمر أني صرخت في وجهه بعد تدخله القوي على لاعب خريبكة، وصرخ بدوره بل حاول الهجوم علي".
وأضاف مدرب أولمبيك خريبكة أن الحادث وقع أمام الحكم الرابع و مراقب المباراة، و كلاهما شاهد على ما وقع .
مجلة ألمانية تشبه الياس العماري بـ "شارلي شابلن" و تشير الى خطر التلاعب بانتخابات 7 أكتوبر
أخبارنا المغربية : متابعة نشرت مجلة "دير شبيغال" الألمانية الواسعة الانتشار مقالا عن الانتخابات التشريعية بالمغرب، حيث ركزت على صعوبة حصول حزب الاصالة و المعاصرة على ... تفاصيل أكثر
- نبيلة منيب من تطوان : "البـام" مافيا فيه ناس أميين راكموا ثروات طائلة من تجارة المخدرات
- شاهد اول من اشترى " الدمية الجنسية " بالمغرب من درب عمر يرد على جميع المغاربة
- شاهد .. لحظة القاء القبض على الفتاة القاصر ذات ال 16 سنة بسلا والجيران يعيشون على وقع الصدمة
- تسريب فيديو "الصورة الفيسبوكية" لأنصار البام و هم يعاقرون الخمر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟