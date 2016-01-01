الأهلي المصري يتفاوض مع الوداد لضم نجمه الليبيري جيبور
أفادت وسائل إعلام محلية أن مسوؤلي النادي الأهلي المصري لكرة القدم دخلوا في مفاوضات مع إدارة الوداد البيضاوي من أجل شراء لاعبه الليبيري وليم جيبور وضمه لصفوفه.
وقالت صحيفة (الجمهورية) ،اليوم الثلاثاء،إن المدير الفني للأهلي حسام البدري طلب من النادي التعاقد مع "مهاجم إفريقي" من مستوى عال لتعويض رحيل الغابوني ماليك إيفونا الذي انتقل لفريق صيني مبديا رغبته في التعاقد مع جيبور الذي قالت الصحيفة إنه يقدم مستويات جيدة منذ انتقاله للوداد.
وفي نفس السياق قالت وسائل إعلام إن الأهلي يرغب في التعاقد مع اللاعب الودادي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأضافت أن الأهلي يحاول إنهاء الصفقة مع ريو آفي البرتغالي الفريق الأصلي للاعب الذي أعاره للوداد هذا الموسم.
وتألق وليام جيبور في بطولة مصر عبر بوابة نادي طلائع الجيش قبل الرحيل للبرتغال ومنه إلى الوداد.
ويستعد الأهلي-تضيف المصادر ذاتها- لإرسال عرض رسمي من أجل ضم اللاعب بشكل نهائي، خصوصا أن الوداد أبدى موافقته المبدئية على رحيل اللاعب إذا تلقى عروضا مناسبة.
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