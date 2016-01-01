رسميا .. ديربي الدار البيضاء بعيدا عن ملعب محمد الخامس

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

أكدت الشركة المكلفة بصيانة و إعادة تأهيل ملعب محمد الخامس استحالة استقبال المباريات قبل شهر يناير المقبل، وهو ما يعني أن الرجاء البيضاوي سيضطر لاستقبال غريمه التقليدي الوداد خارج الدار البيضاء وذلك للمرة الثانية على التوالي .

وكان جدول مسابقة البطولة الاحترافية قد حدد موعد مواجهة الرجاء والوداد في ذهاب الدوري شهر دجنبر المقبل، ما يعني الحكم على الرجاء بالبحث عن ملعب بديل و ضياع إيرادات مالية مهمة تناهز 500 مليون .