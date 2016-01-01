جامعة كرة القدم ممثلة بأربعة أعضاء في البرلمان
أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح
تمكن أربعة أعضاء جامعيين من دخول قبة البرلمان بعد فوزهم في الانتخابات التشريعية المنظمة أول أمس الجمعة 7 أكتوبر ، حيث احتل سعيد الناصيري رئيس الوداد البيضاوي والعصبة الاحترافية ونائب رئيس الجامعة، و المرشح عن حزب الأصالة والمعاصرة، المركز الثالث بالدائرة الانتخابية لأنفا، و فاز محمد جودار رئيس لجنة البنيات التحتية بالجامعة والمرشح عن حزب الاتحاد الدستوري، بالصف الثاني في الدائرة الانتخابية لابن مسيك.
و حصل العضو الجامعي نور الدين بيضي المرشح عن الأصالة والمعاصرة ، على المركز الثالث في الدائرة الانتخابية لبرشيد، بينما نجح حسن الفيلالي رئيس لجنة المصادقة على عقود اللاعبين، و المرشح عن التجمع الوطني للأحرار ، في الفوز بالمركز الثاني في الدائرة الانتخابية لتيفلت الرماني.
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